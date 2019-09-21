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محافظ كفرالشيخ يحيل 79 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات بدسوق للتحقيق

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:22 م
محافظ كفرالشيخ يحيل 79 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات بدسوق للتحقيق الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 79 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات بدسوق للتحقيق، لانصرافهم عن العمل دون إذن أو سند قانوني، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحميات بدسوق، لتحقيق.

كما تم ضبط مدير جمعية محلة مالك وأمين المخازن وإحالتهم إلى النيابة العامة للتصرف فى 29 شيكارة يوريا من مخازن الجمعية بدون مستندات، مع وجود عجز 120 شيكارة يوريا ونترات بالمخازن،وتقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم ضبط مدير جمعية محلة مالك وأمين المخازن وإحالتهم الى النيابة العامة بدسوق للتصرف فى 29 شيكارة يوريا من مخازن الجمعية وتحميلهم على متن إحدى السيارات بدون مستندات بعد الساعة الثانية بعد الظهر، وقامت إدارة التعاون بدسوق بإبلاغ الشرطة وضبط السيارة، وتم تكليف لجنة من إدارة التعاون الزراعي بدسوق، والجمعية الزراعية بناحية محلة مالك بالتوجه إلي مقر ومخازن الجمعية لبيان الحقيقة، وتبين وجود السيارة ومحمل عليها 29 شيكارة يوريا، وبجرد المخازن تبين وجود عجز ب 108 شيكارة يوريا و12 شيكارة نترات، بالإضافة الي 29 شيكارة يوريا المحملة علي السيارة المضبوطة.

وقامت اللجنة بإبلاغ مركز شرطة دسوق، وتم التحفظ علي الكمية والسيارة والقبض علي مدير الجمعية الزراعية بناحية محلة ملك، وأمين المخازن بالجمعية، وتم عرضهم علي النيابة في اليوم التالي، وقررت النيابة العامة بدسوق بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق، وتم تكليف أحد المهندسين بتسيير العمل بالجمعية لعدم تعطيل مصلحة المزارعين.

قررت النيابة العامة في القضية رقم 10663 لسنة 2019م إداري دسوق، تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الزراعة لفحص جميع المستندات الخاصة بالواقعة، في ضوء التحقيقات.

 

 

 


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