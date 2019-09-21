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محافظ دمياط تشهد الندوة التعريفية بالاتجاهات الحديثة فى الإدارة الإستراتيجية

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:09 م
محافظ دمياط تشهد الندوة التعريفية بالاتجاهات الحديثة فى الإدارة الإستراتيجية جانب من الندوة
دمياط عبده عبد البارى

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات الندوة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم السبت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة تحت عنوان الاتجاهات الحديثة فى الإدارة الإستراتيجية وأهمية تطوير الأفراد.

 

وذلك بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأعضاء الأكاديمية وكذلك رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وعدد من العاملين بمختلف الهيئات والمؤسسات بدمياط.

 

تناولت الندوة التى حاضر خلالها الدكتور مصطفى هديب والدكتور ياسر عبد العزيز مساعد رئيس الأكاديمية للتعاون الدولى وتطوير المشروعات المحاور المختلفة للاتجاهات الحديثة فى الإدارة الإستراتيجية وكذلك عرض مفصل للنقاط المستهدفة منها التحكم والضبط البيئى، الأنماط الحديثة فى القيادة وكذلك المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بهدف تعزيز وتنمية مهارات وقدرات أبناء المجتمع وزيادة الوعى الثقافى.

 

كما تناولت الندوة التعريف بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والبرامج التى تقدمها "الماجستير والدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال" والدورات التدريبية بتخصصات إدارة الموارد البشرية، التسويق، الادارة المالية، أسواق المال والمصارف وكذلك المواد التى يتم تدريسها لتطوير المهارات الإدارية لإعداد القائد الاستراتيجى، كما تم عقد مناقشة مفتوحة مع الدكتور عمرو الضبع عميد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

 

وتقدمت المحافظ بخالص الشكر لجميع القائمين على هذه الندوة كما اختصت بالشكر الدكتور مصطفى هديب على تبنيه أجندة الندوة والتى جاءت فى إطار رؤية محافظة دمياط نحو أهمية إطلاق تلك الإستراتيجية لرفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بما ينعكس على منظومة العمل بالمؤسسات والهيئات معربة عن أصدق أمنياتها بتكليل كافة الجهود بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة كما أكدت محافظ دمياط سعى كافة الجهات لدعم الدورات التدريبية التى تقدمها الأكاديمية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيكل الإدارى بدمياط.

 

ومن جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية حرصه على حضوره مع فريق العمل والمشاركة بتلك الندوة لتعزيز الأنشطة المختلفة التى تتبناها الأكاديمية وذلك اتساقا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة والطفرة التى تشهدها المنظومة التعليمية فى الفترة الحالية، كما استعرض عدد من المشروعات الضخمة بالقطاع المالى والمصرفى والتى تمت بالتعاون مع الأكاديمية بعدد من الدول العربية.


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

الاتجاهات الحديثه

الاداره الاستراتيجية

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