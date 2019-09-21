محافظ جنوب سيناء يتفقد المقر المؤقت لجامعة الأزهر بطور سيناء (صور)

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء سيد الرافعي، نائب مدير الأمن، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المقر المؤقت لفرع جامعه الازهر بطور سيناء لكليات التربيه والشريعة للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمقر الجديد اليوم،كانت المحاضرة الأولى لعميد الكلية الدكتور نصرالدين خضري الذي تقدم بالتهنئة للطلاب والشكر لمحافظ جنوب سيناء.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من اعمال التطوير في خلال اسبوع والتقي المحافظ بعدد من طلاب الجامعه في اول يوم دراسي لهن بالجامعة واجري حوارا مفتوحا معهم واستمع إلي طلباتهم والتي انحصرت في توفير مواصلات وتوفير سكن وصدق المحافظ علي توفير وحدة سكنية لطالبات الجامعه بالإضافة إلي الوحدة السكنية التي تم توفيرها من قبل، ووافق علي توفير وسليله مواصلات للطلبة لنقلهم من مدن أبورديس وأبوزنيمه بناءا علي رغبة الطالبات

وهنأ المحافظ الطالبات بمناسبة عام دراسي جديد متمنيا لهم النجاح والتفوق، كما صدق على النزول بسن القبول إلى 215 درجة بالثانوي العام بإدارات رأس سدر، وأبوزنيمة، وطور سيناء ماعدا مدرسة المجمع التعليمي يتم النزول بها إلى 210 درجة شريطة أن يستكمل الطالب دراسته بالمرحلة الثانوية بالمجمع التعليمي ولا يجوز له التحويل للمدارس الأخرى

كما تم الموافقة علي النزول بمجموع القبول إلى 200 درجة بإدارات أبورديس ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ، وسانت كاترين عدا مدرسة طابا هايتس بإدارة نويبع يتم النزول بمجموع القبول إلى 170 درجة شريطة أن يستكمل الطالب دراسته بالمرحلة الثانوية بمدرسة طابا هايتس ولا يجوز له التحويل للمدارس الأخرى وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية من مدينة طابا

كما قام المحافظ، بجولة مفاجئة بمدينة طور سيناء رافقه خلال الجوله اللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام للمحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد،واللواء سيد الرافعي، نائب مدير امن جنوب سيناء واحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة

حيث تفقد فوده عددا من المشروعات الانشائية والتطويرية داخل مدينه طور سيناء وبدأت الجولة بتفقد اعمال توسعه طريق احمد حمدي ووجه المحافظ بتشجير الجزيرة بين الطريق المزدوج وبزراعه النخيل بها



محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الازهر

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محافظ جنوب سيناء يلتقي بطلاب جامعة الازهر



محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الازهر