محافظ القليوبية يتفقد انشاء كوبرى كفر شكر وأسنيت بتكلفة 404 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وقيادات وزارة النقل، أعمال الرصف بطريق بنها كفر شكر بنطاق قرية جمجرة الجديدة، وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والمهندس محمد الحسينى رئيس مدينة كفر شكر.

كما تفقد المحافظ وقيادات الوزارة، أعمال إنشاء كوبرى أسنيت بنطاق مدينة كفر شكر، والذى تبلغ تكلفته 180 مليون جنيه، وتم بدء العمل به فى ديسمبر 2018، على إن يتم الانتهاء منه يونيو 2020، بطول 1660 متر فى الاتجاهين، بإجمالى نسبة تنفيذ 36.67%، والذى تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى.

كما تفقدوا، أعمال إنشاء كوبرى كفر سكرى العلوى، والذى تنفذع الشركة الوطنية للتشييد، بتكلفة إجمالية 224 مليون جنيه، حيث تم البدء فى أعمال الإنشاء 25 فبراير 2018، ومن المقرر الانتهاء منه 31 أكتوبر 2019، بطول 1650 متر بعرض 10متر، ويعتمد التخطيط على ترك شارعين سطحيين بعرض 7 متر لكل اتجاه لخدمة الدخول والخروج من مدينة كفر شكر والدوران من أسفل الكوبرى.