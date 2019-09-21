محافظ الغربية: إزالة 18 حالة تعدى ومخالفة بناء خلال 24 ساعة بسمنود وطنطا

الغربيــــة عادل ضرة

قامت أجهزة المحافظة بتنظيم حملة إزالات والاستمرار في شن الحملات المنظمة التي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا مخالفات البناء، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدى خلال 24 ساعة بمركزي سمنود وطنطا.

حيث قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 11 حالة تعدى منها (10 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 824م2 بنطاق قرية الثعبانية وحالة تعدى على أملاك هيئة الأوقاف بنطاق المدينة على مساحة 300م

كما قام مركز طنطا بإزالة 4 حالات تعدى منها إزالة أعمدة دور ثان علوى بقرية سبرباى وإزالة شدة خشبية لدور خامس علوى بكفر الحما و إزالة شدة خشبية لدور ثاني بقرية شبشير الحصة وإزالة شدة خشبية لدور ثاني بعزبة فضل بقرية نواج)، وفي حي ثاني طنطا فقد أزال دورين مخالفين بشارع محب تنفيذاً لقرار الإزالة الصادر لهم.

أما حي أول طنطا فقد أزال (شدة خشبية في المهد وتقطيع الأشاير لأعمدة الدور الأرضي لمبنى بشارع الترعة العريضة و أعمال إستكمال دور خدمات بمسطح 3202 الصادر لها قرار إزالة

أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.