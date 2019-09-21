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محافظ الشرقية يطلق أسم المجند الشهيد محمد السيد على مدرسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:06 م
محافظ الشرقية يطلق أسم المجند الشهيد محمد السيد على مدرسة ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أطلق ممدوح غراب محافظ الشرقية، اسم الشهيد المجند  محمد السيد أبو زيد محمد نصار على مدرسة يونس سلطان الإبتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

ذكر المحافظ فى بيانه له، أن أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة يونس سلطان الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة فاقوس لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد المجند محمد السيد أبو زيد محمد نصار  علي مدرسة يونس سلطان الابتدائية التابعة بمركز فاقوس.

ويذكر أن الشهيد بتاريخ 9 يوليو 2019، ضمن حالات استشهاد قيادة الجيش الثاني الميداني.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

فاقوس

المجند محمد السيد

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