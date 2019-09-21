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محافظ البنك المركزى الإيرانى: العقوبات الجديدة تظهر فشل الولايات المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:00 ص
محافظ البنك المركزى الإيرانى: العقوبات الجديدة تظهر فشل الولايات المتحدة البنك المركزى الايرانى
رويترز

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 نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محافظ البنك المركزى الإيرانى قوله اليوم الجمعة إن الخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على البنك للمرة الثانية وبتهم جديدة تظهر فشل واشنطن فى إيجاد سبل جديدة للضغط على طهران.
 
كانت الولايات المتحدة فرضت فى وقت سابق اليوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران شملت البنك المركزى وصندوقا تنمويا وذلك فى أعقاب الهجوم على منشأتين للنفط بالسعودية قبل أيام ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على الجمهورية الإسلامية.
 
وقال عبد الناصر همتى محافظ البنك المدرج أصلا فى القائمة السوداء الأمريكية "إن عودة الحكومة الأمريكية لمقاطعة البنك المركزى تظهر أنهم لم يجدوا شيئا فى البحث عن سبل جديدة للضغط على إيران".

البنك المركزى الايرانى

واشنطن

طهران

السعودية

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