محافظة القاهرة: هدم 16 عقارًا ومقهى بعشش المدابغ وتسكين 44 أسرة.. صور

تستكمل محافظة القاهرة أعمال الهدم بمنطقة المدابغ، والمنطقة السكنية المحيطة بها، بحى مصر القديمة، خلف سور مجرى العيون، ضمن خطة تطوير منطقة الفسطاط والعشوائيات بالعاصمة.

وأشرف اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، على إزالة 14 عقارا ومقهيين بمنطقة عشش المدابغ.

وأكد فؤاد أنه تم تسكين 44 أسرة ونقلهم بكامل متعلقاتهم إلى مدينة بدر بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات الحى إلى مساكنهم الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل جار على قدم وساق، حتى يتم الانتهاء الكامل من تطوير وتحويل المناطق العشوائية جميعها إلى مناطق حضارية تليق بشعب مصر العظيم.