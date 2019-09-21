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محافظة الغربية تطرح وحدات سكنية للبيع بالمزاد العلنى

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:20 م
محافظة الغربية تطرح وحدات سكنية للبيع بالمزاد العلنى محافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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أعلنت محافظة الغربية طرح مزايدة عامة علنية طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لبيع 22 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالعمارات الاستثمارية من 1-12 بمنطقة الاستاد بطنطا فى جلسة يوم الثلاثاء 15 اكتوبر القادم الساعة 1 ظهرًا، وبيع 25 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالبرج الاستثمارى خلف الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سمنود بميدان النحاس فى جلسة يوم الثلاثاء 15/10/2019 الساعة 11 صباحًا.

 

كما تعتزم المحافظة بيع 29 وحدة سكنية مختلفة المساحات و2 دور تجارى "الدور الأرضى والأول العلوى" بمساحات مفتوحة بالبرج السكنى الاستثمارى بشارع الجيش أمام مجلس ومدينة زفتى فى جلسة الأربعاء 16/10/2019 الساعة 11 صباحًا، بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا.

 

وحددت المحافظة مبلغ 5 آلاف جنيه رسوم تأمين دخول الوحدات السكنية و60000 جنيه لـ 2 دور تجارى ثمن كراسة الشروط و230 جنيها يشمل قيمة الضريبة المضافة تطلب من الإدارة المالية بديوان المحافظة على أن تنعقد جلسات متكررة للمزادات بصفة أسبوعية فى الأوقات المحددة لكل منهم.

 

كما أعلنت المحافظة حق امتياز الإعلانات بمركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، حى أول المحلة الكبرى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة بسيون، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلنى طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة جلسة الأربعاء 16/10/2019 فى الساعة 1 ظهرًا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه جنيه لكل مركز ومدينة وحى على حده وثمن كراسة الشروط 1000 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة وتطلب كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الغربية – المخزون السلعى باقى الاشتراطات طبقًا لكراسة الشروط على أن تنعقد جلسات متكررة للمزاد المشار إليه يوم الأربعاء بصفة أسبوعية وفى نفس الميعاد.


محافظة الغربية

مزاد علنى

وحدات سكنيه فى المزاد العلنى

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