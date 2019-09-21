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ما هو مرض "أبو كعب".. وأبرز أعراضه وعلاجه

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:00 ص
ما هو مرض "أبو كعب".. وأبرز أعراضه وعلاجه مرض ابو كعب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أبو كعب أو النكاف من  الأمراض المزعجة وهو عبارة عن التهاب فيروسى يصيب الغدد اللعابية ، حيث إنه يسبب التهاب السحايا والبنكرياس والمبايض، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أعراض الإصابة بمرض أبو كعب هى:

 

أعراض الإصابة بمرض أبو كعب
 

1:التهاب وانتفاخ شديد فى الغدد النكافية.

2:يواجه المريض صعوبة شديدة فى المضغ.

3:الشعور بألم فى الخصيتين .

4:حمى وارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

5:صداع فى الرأس.

6:الشعور بألم شديد فى العضلات والمفاصل.

7:فقدان شديد فى الشهية.

8:الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

مرض أبو كعب
مرض أبو كعب

 

عند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب فروا لمعرفة العلاج المناسب للحالة، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب،مع اتباع بعض النصائح ومنها:

1:ينصح بالتزام الراحة وتجنب التعب والمجهود الشديد حتى لا يؤثر على صحتك.

2:ينصح بتطبيق الكمادات على الأماكن المتورمة للحد من الالتهاب والتورم.

3:يجب الاكثار من تناول السوائل الطبيعية الدافئة.

4: ينصح بإعطاء المريض الأطعمة سهلة البلع نظرا لما يعانيه من صعوبة فى البلع والمضغ.

5:الابتعاد عن تناول الأطعمة الحامضة والمشروبات ، حيث انها تزيد من الالتهاب والألم.


مرض ابو كعب

التهاب

الغدد

غدد نكافية

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