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مؤتمر الشرق الأوسط للخصوبة يختتم فعالياته بدبى

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:04 م
مؤتمر الشرق الأوسط للخصوبة يختتم فعالياته بدبى مؤتمر الشرق الاوسط للخصوبة
وكالات

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أوصى مؤتمر الشرق الأوسط السنوى الثانى للخصوبة، الذى اختتم فعالياته فى دبى، اليوم، بضرورة إجراء تقييم شامل لكل حالة تعانى من تأخر الإنجاب وستجرى لها عمليات أطفال أنابيب لعلاج الأمراض المزمنة التى تعانى منها بالذات السمنة ومحاولة السيطرة عليها ضمن المعدلات الطبيعية لضمان نجاح عمليات أطفال الأنابيب وعدم حدوث الإجهاض المتكرر .

ووفقا لما نشروكالة الانباء الإماراتية، أوصى الأطباء المشاركون فى المؤتمر - الذى نظمته مراكز "هيلث بلاس" للإخصاب فى الإمارات - بضرورة تشجيع النساء والفتيات ممن يعانين من أورام سرطانية ويخضعن لبرامج علاج إشعاعية وكيماوية ضرورة حفظ البويضات قبل بدء البرامج العلاجية لإتاحة المجال أمام حدوث الحمل فى المستقبل .

وأكد الخبراء والأطباء المشاركون فى المؤتمر من داخل الدولة وخارجها على أن أخذ عينة من الجنين فى، اليوم الخامس من عملية التلقيح فى المختبر قبل إرجاعه إلى الرحم بدلا من اليوم الثالث لإجراء الفحوصات الوراثية إلا فى حالات طبية معينة قد تزيد فى رفع نسبة نجاح عملية الزرع فى الرحم مشددين على ضرورة اختيار الأدوية المناسبة لتثبيت الحمل والابتعاد عن الطرق العلاجية التى لم يثبت جدواها .


اطفال انابيب

الخصوبه

مؤتمر طبى

الامارات

دبى

مؤتمر الشرق الاوسط

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