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مأساة الحاجة سناء تحتاج 28 ألف لاستئصال ورم بالمخ.. وتناشد أهل الخير مساعدتها

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:42 م
مأساة الحاجة سناء تحتاج 28 ألف لاستئصال ورم بالمخ.. وتناشد أهل الخير مساعدتها الحاجة سناء
كتب الأمير نصرى

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سيدة مسنة لا حول لها ولا قوة تعول أسرة ولكن المرض أعجزها ونحل جسدها وأضعف قواها وحركتها ولم تترك مستشفى ولا طبيب إلا وذهبت إليه وصرفت كل ما تملك دون فائدة، وتناشد أهل الخير مساعدتها.

سناء سيد إسماعيل، تقيم 11 شارع محمد بركات متفرع من شارع الجيش -  وراق الحضر – الجيزة: قالت منذ 4 سنوات شعرت بزغلله فى عينيا فذهبت للكشف فى مستشفى الرمد وأجريت أشعه وقال لى الطبيب يوجد ورم بالمخ.

تابعت، ثم ذهبت لمعهد ناصر فقال الطبيب يوجد ورم بالمخ أثر على العينين، وهو ورم صغير على العين اليمنى وأخر كبير على العين اليسرى، فأجريت عملية لاستئصال الورم الكبير وأوضح الطبيب أنه لا يمكن استئصال الورم الصغير لأنه لا يمكن التحكم فيه لصغر حجمه، وبعدها فقدت حاسة الشم وأصبت بصداع دائم.

وأكدت "الأم المريضة" لـ"اليوم السابع": كل 6 أشهر أقوم بإجراء أشعة، والأخيرة أوضحت عودة الورم الذى تم استئصاله مرة أخرى وأنه لا يمكن استئصاله بعملية جراحية ولكن باستخدام جلسة عن طريق الجاما نايف وتكلفتها 28 ألف جنيه بدون جراحة أو تخدير.

وناشدة الأم المريضة أهل الخير بمساعدتها فى توفير ثمن العلاج.

للتواصل ت 01286859650

 

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تقارير طبيه (7)

 

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