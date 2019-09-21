سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 01:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لمرضى الربو.. حافظ على لياقتك من غير إصابة بأزمة ضيق تنفس .. اعرف ازاى

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:00 ص
لمرضى الربو.. حافظ على لياقتك من غير إصابة بأزمة ضيق تنفس .. اعرف ازاى مرضى الربو
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال فصل الخريف يعانى مرضي الحساسية وأزمات الربو من مشاكل صحية ويضطرون لاستخدام أجهزة الاستنشاق للسيطرة على النوبات، وهناك عدة أسباب تؤدى إلى زيادة حده الأزمة مثل الوزن الزائد أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فالتمرين مفيد للغاية لتخفيف أعراض عدد من المشاكل الصحية الشائعة  بما في ذلك الربو غالبًا ما تتحسن أعراض الربو  مثل الصفير والسعال وضيق التنفس عندما يفقد المرضى بعض الوزن خلال التمرين.

وقد تكون التمارين الرياضية أكثر أهمية بالنسبة لمرضى الربو لأنها ستحسن وظائف الرئة على المدى الطويل، وهناك بعض التمارين الخفيفة التى يمكن القيام بها مثل المشي اليومي أو السباحة أو التجول في المنزل.

هو تضييق فى الممرات الهوائية بالرئتين ويتميز بـ 3 مشاكل في مجرى الهواء، هى الانسداد العكسي ، زيادة رد فعل الشعب الهوائية على المحفزات المختلفة والالتهابات.

يمكن أن يتطور الربو في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، و يصاب بعض الناس بالربو لأول مرة عندما يكونون أكبر سناً.

الوراثة تشكل عامل خطر للإصابة بالربو، فإذا كان لديك أحد أفراد العائلة مصاباً بالربو أو الحساسية ، فأنت عرضة للإصابة بالربو.

-الأعراض الأكثر شيوعًا للربو هي:
 

- صوت صفير فى الصدر.

-السعال خاصة في الليل.

-صعوبة التنفس.

ضيق الصدر.

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة الربو وتشمل:

-التغيرات في درجة الحرارة والطقس.

-دخان التبغ ودخان الخشب.

-العطور والطلاء وأي روائح قوية أو أبخرة.

-مسببات الحساسية (جزيئات تسبب الحساسية) مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والعفن ووبر الحيوانات.

-الالتهابات (الفيروسية أو البكتيرية) بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا.

-بعض الأدوية.

- الوراثة.


الربو

موسم الخريف

ازمه الربو

ممارسه الرياضه

ازمات الربو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة