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لماذا تراجعت خسائر النصر للملاحات 10 ملايين جنيه فى عام.. رئيس الشركة يجيب

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 ص
لماذا تراجعت خسائر النصر للملاحات 10 ملايين جنيه فى عام.. رئيس الشركة يجيب ملاحات سبيكة
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور أسامه عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن خسائر الشركة انخفضت 10 ملايين جنيه خلال عام واحد، نتيجة الجهود الكبيرة للعاملين بالرغم من توقف ملاحة سبيكة فى العريش منذ يوليو العام الماضى.
 
وأضاف عبد العزيز، لـ" اليوم السابع"، أن الخسائر بلغت 5.1 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2018-2019، مقارنة بخسائر بلغت 15.6 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، لافتًا إلى أن توقف ملاحة سبيكة كلف الشركة 18.5  مليون جنيه،كانت كفيلة بأن تكون جزءًا من الربح حال تحقيقها.
 
وتابع عبد العزيز، أن إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى بلغت 89.63 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 110 ملايين جنيه العام المالى السابق عليه، مرجعًا سبب تراجع الإيرادات لتوقف العمل فى الملاحة الرئيسية بشمال سيناء، وبالتالى توقف الصادرات للخارج منها.
 
جدير بالذكر أنه سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة النصر للملاحات برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية يوم الخميس 26 سبتمبر الجارى لاعتماد ميزانية العام المالى الماضى.
 
 

شركة النصر للملاحات

عمومية النصر للملاحات

ملاحة سبيكة

شمال سيناء

تصدير الملح

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