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لـ"سبب تافه".. طرد رجلين مسلمين من طائرة أمريكية

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:10 م
لـ"سبب تافه".. طرد رجلين مسلمين من طائرة أمريكية طرد رجلين مسلمين من طائرة أميركية
وكالات

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ذكرت صحيفة أميركية، الجمعة، أن خطوط "أمريكان آيرلاينز" الجوية ألغت رحلة لرجلين مسلمين لأن طاقم الرحلة "لم يشعر بالراحة".

ووفقا لما نشره موقع سكاى نيوز الإخبارى، قال الراكبان، وهما عبد الرؤوف الخوالدة وعصام عبد الله، إنهما كانا فى رحلة من مدينة برمنجهام فى ولاية ألاباما إلى دالاس فورت وورث فى تكساس، الجمعة الماضية، وفقا لصحيفة "يو إس آيه توداى" الأمريكية.

وأضاف الرجلان أنهما يعرفان بعضهما البعض فى المنطقة، التى يعيشان فيها، لكن لم يلاحظ كل منهما الآخر خلال الرحلة إلا بعد صعودهما على متن الطائرة وقيامهما بالتلويح لبعضهما، ثم تفاجئا بتأخير الرحلة، التى أعلن عن إلغاءها فيما بعد لأسباب أمنية.

وأشار محامى الرجلين، فى خطاب لوزارة النقل، إلى أن أحد أفراد الطاقم رصد عصام عبد الله وهو يمسح قاعدة المرحاض مرتين أثناء وجوده فى مرحاض الطائرة، كما رصد تلويح الرجلين أيضا لبعضهما البعض على متن الطائرة.

وترجل الرجلان من الطائرة ليجدا ضباط شرطة فى انتظارهما لاستجوابهما، وأكدا أن حقائبهما تم تفتيشها مرة أخرى، ثم أٌبلغا أن السبب وراء إلغاء الرحلة هو أن الطاقم "لم يشعر بالراحة تجاههما".

فما كان أمام الخوالدة وعبد الله إلا الحجز على متن رحلة لاحقة شملت العديد من نفس الركاب.

في المقابل، أكدت أميركان إيرلاينز، فى بيان لها، منع سفر الرجلين المسلمين، قائلة إن السبب فى ذلك يعود إلى "المخاوف التى أثارها أفراد طاقم الطائرة، ومسافر آخر كان على متنها مما أجبرنا على إلغاء رحلة الرجلين".

وجاء فى البيان: "على الولايات المتحدة وجميع شركائها الإقليميين أن يأخذوا مخاوف السلامة والأمن التى أثارها أفراد الطاقم والركاب على محمل الجد، فطاقم الطائرة قال إنه لا يشعر بالراحة فى حالة السفر مع الرجلين".

لكن الخوالدة وعبد الله قالا إنهما تقدما بشكوى إلى وزارة النقل، وتعهدا برفع الوعى بالتمييز العرقى والإثنى، على حد قولهما.


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