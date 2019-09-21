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كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:00 ص
كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟ فيلل- صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير 15 خطوة لحجز فيلا بمارينا والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان وهى كالتالى:
 
1- عدد الفيلات المطروحة للحجز 46 فيلا نصف تشطيب.
 
2- مساحة الفيلات تتراوح من 206 أمتار حتى 650 مترا بنماذج معمارية مختلفة.
 
3- كراسات الشروط ستكون متاحة بمقر جهاز القرى السياحية أو بمنى هيئة المجتمعات العمرانية اعتبارات من الأربعاء المقبل.
 
4- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية أبرز الشروط.
 
5- لا يجوز تخصيص أكثر من فيلتين للأسرة الواحدة شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة).
 
6- يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الإثنين 7/10/2019، وحتى يوم الخميس 17/10/2019، بمقر جهاز القرى الساحية.
 
7- سيتم طرح الخرائط الخاصة بموقع كل فيلا على الموقع الإلكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg).
 
8- يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) يُرفق بطلب الشراء.
 
9- يجب أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25 % من إجمالى ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها.
 
10- تستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية – 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.
 
11- في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملاً دفعة واحدة.
12- في حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يقدم منهم.
 
13- لا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50 % من قيمتها.
 
14- يتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
 
15- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع.
 

وزاره الاسكان

مارينا

فيلات بمارينا

اليوم السابع بلس

طرح فيلات بمارينا

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