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كل ما تريد معرفته عن بنك "راند ميرشانت" الذى اختار مصر الأفضل فى أفريقيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:31 م
كل ما تريد معرفته عن بنك "راند ميرشانت" الذى اختار مصر الأفضل فى أفريقيا بنك راند ميرشانت
كتب عبد الحليم سالم

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اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة افريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا وذلك فى تقرير له (أين تستثمر فى أفريقيا 2020؟)، والذى يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالبنك كالتالى:

1 – يعد بنك أفريقى للشركات والاستثمار وجزء من واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية (حسب القيمة السوقية) فى أفريقيا - FirstRand Limited.

2 – يقدم البنك الاستشارات المبتكرة والتمويل والتجارة والخدمات المصرفية للشركات وحلول الاستثمار الرئيسية.

3 – تاسسس فى عام 1977، قام ثلاثة من رواد الأعمال: لورى ديبينار، وجى تى فيريرا، وبات غوس بتأسيسه.

 4 - انضم بول هاريس بعد بضع سنوات، ودمج الثلاثة أعمالهم الناجحة فى مجال الإقراض والتمويل مع بنك راند ميرشانت التابع لـ Johann Rupert. وقد قاموا بتبديل اسم RCI لـ RMB وهكذا دخل عالم RMB إلى حيز الوجود.

 5 - تمكن رواد الأعمال من توسيع أعمالهم من 10000 روبية إلى إمبراطورية خدمات مالية ستصبح واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

6 - فى عام 1998، أسسوا FirstRand Limited، ودمج هذه الأصول مع RMB وMomentum.

7 - اليوم تعد FirstRand Limited أكبر مجموعة خدمات مالية مدرجة (حسب القيمة السوقية) فى أفريقيا.


بنك راند ميرشانت

الاستثمار

RMB

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