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كتر المعازيم يبوظ الفرحة.. تاجر ذهب يروى حكاوى الفركشة بسبب الأهالى

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:16 م
كتر المعازيم يبوظ الفرحة.. تاجر ذهب يروى حكاوى الفركشة بسبب الأهالى ذهب
كتب – إسلام سعيد

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"معظم النار من مستصغر الشرر" جملة مأثورة كثيرا ما نسمعها، لكنها فى مصر لها طابع مختلف، خاصة فى مسائل الارتباط والزواج، تجار الذهب فى مصر هم شهود على كثير من القصص الطريفة عند شراء الشبكة، وكيف يمكن لسبب هين وصغير، أن يؤدى إلى مشكلة كبيرة بين العروسين.
 
 
فايق ثابت تاجر ذهب منذ قرابة 40 عاما، يروى حكاوى أغرب أسباب فركشة الشبكة عند شراء الذهب، قائلا" الحقيقة فركشة الشبكة للاختلاف على الذهب بتحصل كتير، بس القصة الكبيرة اللى مش ناسيها هى فركشة واختلاف حصل بين عائلتين بسبب كثرة المعازيم".
 
وأضاف فى فيديو لـ"اليوم السابع"، "المعازيم الكتير بيتدخلوا بغرض المجاملة والموضوع بيكبر من غير داعى، فمثلا العريس يكون قدرته يشترى حاجة معينة، ومن هنا يحصل التدخل والاختلاف".

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