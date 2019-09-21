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كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:21 م
كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء عنصر إخوانى
كتب عامر مصطفى

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عرضت فضائية إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح فبركة جماعة الإخوان للفيديوهات المنشورة عبر منصاتهم الإعلامية لإحداث حالة من الفوضى حالياً، وظهر فى الفيديو شخص منتمى للجماعة يمثل أنه مصابا، وثبت كذب الادعاء، عندما ظهر شخص لتصويره، فقام الأول بركله بالقدم.

ومن خلال الفيديو يظهر مسعف أو طبيب يقوم بإسعاف الشخص المصاب من الإصابات التى لحقت به أثناء حدث ما كما يدعى، وأثناء إسعافه يظهر شخص آخر أمام المصاب، يحاول تصويره، فيقوم المصاب بركله بقدمه حتى لا يتبين كذبه أمام الكاميرا.

الغريب أنه رغم الفبركة الواضحة، يذاع ذلك الفيديو على مجموعة قنوات الجزيرة التى توجه بثها للمنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو ما يظهر فبركة واضحة فى الفيديو، كما يظهر شعار القناة على الشاشة.

 


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