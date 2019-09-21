قيادات وزارة قطاع الأعمال: خطة لتطوير صناعة القطن وعودة بورصته مرة أخرى

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن الوزارة تولى صناعات الغزل والنسيج اهتماما كبيرا، نظرا لأنها صناعة ذات روافد متعددة من الزراعة والصناعة ثم التجارة، فهو قطاع يضم 5 مليون مواطن، حيث وضعت الوزارة خطة تطوير على صعيد التجارة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان :"تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام" بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية. وأشارت القيادات إلى أن هذا المجال شهد تطور كبير، حيث وضعت الوزارة خطة تطويرية من خلال إنشاء 18 حلقة بمحافظات بنى سويف والفيوم تحت إشراف الوزارة، وقامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بشراء 350 ألف قنطار بسعر 2000 جنيه للقنطار وفى حالة نجاح المنظومة سيتم التوسع بها وتعميمها فى محافظات أخرى وعودة بورصة القطن مرة أخرى.



وأشارت القيادات إلى أن مصر بها 25 محلج، وتم وضع خطة لتطوير المحالج وتم طرح مناقصة لتجديد الماكينات واستخدام نظام التبخير الكيماوى مميكنة آليا بأحدث التقنيات وتم إفتتاح أول محلج حديث بالفيوم وسيتم إنشاء 10 محالج أخرى جديدة بعدد من المحافظات.



وأوضحت قيادات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم إصدار قانون رقم 203 عام 1991 للتنسيق بين القطاع العام والخاص، و ظل القطاع العام يضم 27 مؤسسة منها الصناعات البتروكيماوية وقطاع السياحة والفنادق، وشركات التأمين، والشركات القابضة للتشيد والتعميير، والتطوير العقارى، والصناعات الدوائية بإجمالى 8 شركات قابضة و 120 شركة تابعة أخرى بإجمالى 227 شركة تابعة للقطاع العام ككل.



من جانبه، قال أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية على استعداد تام لحل مشاكل المستثمرين فى قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا على أهمية الاستثمار فى مصر وخلق مناخ مناسب لجذب الاستثمارات.



وقال محمد صبرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية لديها عدة مشروعات عديدة تم طرحها على القيادات بالوزارة منها مشروعات مراكز التدريب، فى مختلف مجالات الصناعة وخلق بيئة ومناخ لجذب الاستثمار وأكد أنه جارى العمل على دراسة سبل التعاون فى تلك المشروعات مع قيادات الوزارة.