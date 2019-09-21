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فيديو.. مباحث سوهاج تحرر طفلا مختطفا بعد مساومة والده بفديه 2 مليون جنيه

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:51 م
فيديو.. مباحث سوهاج تحرر طفلا مختطفا بعد مساومة والده بفديه 2 مليون جنيه الطفل يحتضن والده بعد تحريرية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير الإدارة من تحرير طفل يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، ويعمل سائق توك توك قام ثمانية أشخاص من بينهم سيدة باختطافه مقابل طلب فديه من والده 2 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بتقدم بائع خضار وفاكهة ببلاغ يقيم دائرة المركز أفاد فيه بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه فديه مقابل عودة نجله على قيد الحياة.

 

وعلى الفور تم العرض على اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة التوصل إلى حقيقتها ومرتكبيها وملابساتها.

 

ونظرا لما يشكله البلاغ من خطر على الأمن العام، تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد مصطفى، مفتش مباحث الإدارة والمقدم محمد طه، مفتش مباحث مركز شرطة المراغة والرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالاشتراك مع الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج.

 

وتم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها مناقشة مقدم البلاغ وتبين أنه و"ديع . ج" بائع فاكهة، ويقيم دائرة مركز المراغة وأن نجله المختفى يدعى "جرجس" 14 سنة، والذى أفاد أنه أثناء تواجده بمحل عمله حضرت إليه سيدة وقامت بشراء فاكهة وخضار، وأثناء ذلك وعقب الشراء طلبت منه أن يجلب لها مركبة توك توك لتوصيلها لقرية الشيخ يوسف، فكان رده أن أبنى لديه توك توك وسوف يقوم بتوصيلك مقابل 10 جنيهات فقبلت، وغادرت إلا أن نجله لم يعد وبعدها تلقى اتصالا هاتفيا أنك أبنك فى الحفظ والصون، جهز 2 مليون جنيه وإلا هنموته فطلبت منهم سماع صوته وحدث ذلك وتأكد فعلا أن نجله مختطف.

 

واستكمالا لخطة البحث، تم فحص علاقات والد المجنى عليه، تبين أن هناك إشاعات تقول أنه قام بالعثور على أثار، ولديه مبلغ 15 مليون جنيه، ولا توجد خلافات معه وآخرين، وتم الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديدثة وتفريغ الكاميرات الموجودة بخط سير وتحرك المجنى عليه، والتى أظهرت إحدها عملية الخطف، تم تتبع المتهمين فتبين أن 4 منهم من مركز المراغة من بينهم سيدة وهى التى قامت بسحب الطفل وتسهيل عملية توصيله لباقى المتهمين والذين كانوا فى انتظارهم 4 آخرين يقيمون بمركز طدفا دائرة مديرية أمن أسيوط.

 

وتم ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان باقى المتهمين بقرية البربا دائرة مركز شرطة صدفا، تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وتم أستهدف مكان وجود الطفل المختطف وتم تحريريه والقبض على باقى المتهمين البالغ عددهم 4 متهمين وعثر على الطفل مربوط من قدميه.

 

وتم التحفظ على المتهمين الثمانية والطفل المختطف، وتم تسليم الطفل لذويه وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.


سوهاج

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مدير مباحث سوهاج

طلب فدية

خطف سائق توك توك

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