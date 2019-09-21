سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. طلاب جامعة الازهر يؤدون تحية العلم فى أول أيام الدراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:04 م
فيديو.. طلاب جامعة الازهر يؤدون تحية العلم فى أول أيام الدراسة قيادات جامعة الأزهر خلال أداء تحية العلم فى أول يوم دراسة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب جامعة الأزهر تحية العلم مرددين النشيد الوطنى، وذلك فى حضور رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، والدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد ابوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى

كان قد أكد رئيس الجامعة فى كلمته للطلاب على أهمية الوطن وأهمية تحصيل الطلاب العلم عن طريق المذاكرة والحضور، مطالبهم بالحفاظ على الجامعة، وقاعات المحاضرات وكافة منشآت الجامعة

كان الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، استقبل اليوم الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتًا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم، وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة، وهو بدء التسكين مع أول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين منذ أول أمس.


جامعة الازهر

تحية العلم

الازهر الشريف

الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر: "بعض السلوكيات مثل "غسل الفاكهة فى الكولدير"تكلفنا 20مليون جنيه

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:08 م

رئيس المعاهد الأزهرية: أكثر من 2 مليون طالب يبدؤون الدراسة اليوم.. إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات.. وافتتاح 500 معهد جديد.. السبت أجازة للمعاهد ذات الفترة الواحدة.. والحصة الأولى عن حب الوطن

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:17 ص

فيديو وصور.. انتظام الدراسة بجامعة الأزهر واستقبال الطلاب بلافتات الترحيب

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:53 ص

صور.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام على الطلاب فى أول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:44 ص

جامعة الأزهر تبدأ اليوم تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:00 ص

"الأزهر" تستقبل الطلاب بالهدايا وتحية العلم ضمن الأنشطة الطلابية

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة