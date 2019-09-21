فيديو.. طلاب جامعة الازهر يؤدون تحية العلم فى أول أيام الدراسة

أدى طلاب جامعة الأزهر تحية العلم مرددين النشيد الوطنى، وذلك فى حضور رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، والدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد ابوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى.

كان قد أكد رئيس الجامعة فى كلمته للطلاب على أهمية الوطن وأهمية تحصيل الطلاب العلم عن طريق المذاكرة والحضور، مطالبهم بالحفاظ على الجامعة، وقاعات المحاضرات وكافة منشآت الجامعة.

كان الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، استقبل اليوم الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتًا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم، وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة، وهو بدء التسكين مع أول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين منذ أول أمس.