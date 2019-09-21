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فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:15 ص
فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى أول يوم دراسة
كتب محمود طه حسين تصوير عمرو مصطفى

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فى أول يوم دراسى، رددت طالبات مدرسة كلية رمسيس للبنات بغمرة السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، كما قامت الطالبات بتحية العلم وسط حضور كبير لهن خلال طابور الصباح، كما شهد أول يوم دراسى فرحة كبيرة بين الطالبات بعد عودتهن للدراسة.
 
 
وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدراسة فى 12 محافظة اليوم السبت، للتأكد من استقرار الدراسة وانتظامها فى المدارس المستهدفة فى محافظات البحيرة وسوهاج وأسيوط، وعدة محافظات أخرى.

وانطلق العام الدراسى صباح اليوم فى باقى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، بعد دخول تلاميذ الصفوف الدراسية الأولى «رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى» المدارس الأربعاء 11 سبتمبر الجارى، وانتظم الطلاب فى مدارس 12 محافظة، على رأسها الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة، إضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى أول يوم للعام الدراسى الجديد 2019،2020.

وقالت مصادر مسؤولة، بالوزارة، إنه تم التنبيه على تخصيص الحصة الأولى فى بداية العام الدراسى، للحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن ولجميع أبناء الشعب، وبذل الجهد فى سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ودور الجيش المصرى وتوعية الطلاب وتنمية ورفع الانتماء والولاء لمصر وحب الوطن والحديث عن المشروعات القومية للدولة المصرية لرفع ثقافة الوعى لدى النشء منذ الصغر وترسيخ الولاء الكامل للوطن والدولة المصرية.

 

التلاميذ فى العام الدراسى الجديد
التلاميذ فى العام الدراسى الجديد

 

الدراسة فى أول يوم
الدراسة فى أول يوم

 

الدراسة (2)
الدراسة (2)

 

الدراسة فى أول يوم
الدراسة فى أول يوم

 

الدراسة
الدراسة

 

الطلاب بعد عودة الدراسة
الطلاب بعد عودة الدراسة

 

الطلاب يعودون لمقاعد الدراسة
الطلاب يعودون لمقاعد الدراسة

 

الطلاب
الطلاب

 

العام الدراسى الجديد (2)
العام الدراسى الجديد (2)

 

العام الدراسى الجديد
العام الدراسى الجديد

 

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة

 

اول يوم دراسة
اول يوم دراسة

 

تلاميذ الدراسة
تلاميذ الدراسة

 

تلاميذ المدارس (2)
تلاميذ المدارس (2)

 

تلاميذ المدارس
تلاميذ المدارس

 

تلاميذ
تلاميذ

 

عودة التلاميذ للمدارس
عودة التلاميذ للمدارس

 

عودة الدراسة
عودة الدراسة

 


التربية والتعليم

العام الدراسى

بدء العام الدراسى الجديد

اليوم السابع بلس

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