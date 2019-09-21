فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

بعثة نيوريوك - يوسف أيوب - محمد الجالى - أسماء مصطفى

نظم عشرات المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، جولات بشوارع نيويورك على متن حافلات كبيرة، تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطافت حافلة كبيرة شوارع نيوريوك، وحول الفندق الذى يقيم به الرئيس، مرددة هتافات "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، و"أهلا بالرئيس" و"بنحبك ياسيسي".

ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، محتشدين لدى وصوله مقر إقامته بنيوريوك، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس، مرتدين تيشيرت تحمل صور السيسي.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مطار جون أف كندى الدولى، فى نيوريوك، وكان فى استقباله أعضاء البعثة المصرية هناك، وذلك للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات، حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك الرئيس فى عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التى ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتى تغطى عددا من القضايا والتحديات الراهنة التى تواجه المجتمع الدولى، حيث يلقى الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم، والتى توضح الموقف المصرى فى هذا الإطار.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطا ثنائياً مكثفاً، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكى، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، والتى تسعى إلى زيادة حجم أعمالها فى مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا فى السوق المصرى، لتوطين نشاطها الصناعى والتجارى فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب فى إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى، وما تنعم به حالياً مصر من أمن واستقرار.