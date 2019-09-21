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فيديو.. السيسى يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:47 ص
فيديو.. السيسى يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السيسى يصل نيويورك
رسالة نيويورك: يوسف أيوب ومحمد الجالى

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يوسف-ايوب
 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.
 
وقال السفير بسام راضي المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر ارفع محفل سياسيي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالاضافة الي قضايا القارة الافريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الافريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات علي المستوي الوطني اقتصادياً وتنموياً وأمنياً. 
 
وأوضح بسام راضي ان الرئيس من المقرر ان يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.
 
وأضاف بسام راضى، أن الرئيس سيشارك في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقي الرئيس بيانات مصر امام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.  
 
 
 
وعلي صعيد العلاقات المصرية الامريكية، ذكر بسام راضي انه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطا ثنائياً مكثفاً، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي الي زيادة حجم أعمالها في مصر علي خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري ولتوطين نشاطها الصناعي والتجاري في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبري وما تنعم به حالياً مصر من أمن واستقرار .

وتواجد المئات من أبناء الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسى أمام مقر إقامته بنيويرك، حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية وكلمات التأييد "بنحبك يا سيسي" و"السيسي رئيسي".

 

 

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

نيويورك

الامم المتحدة

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