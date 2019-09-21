فيديو.. إخوان الدم.. تظاهرات قديمة حيلة قنوات الجماعة الإرهابية لتأليب الشعب

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة لإكسترا نيوز، تقريرا مفصلا عن تظاهرات قديمة حيلة قنوات الإخوان لتأليب الشعب، حيث ظهر رجل يرتدى جلبابا ويحمل الهاتف المحمول ويصور، وظهر الرجل فى توقيت واحد فى ميدان السويس، والإسكندرية، وزعمت الجماعة الإرهابية على قنواتها الإرهابية بوجود تظاهرات بميدان التحرير.

ورصدت القنوات فى بث مباشر عن وجود سيولة مرورية بميدان التحرير، وعدم وجود أى تظاهرات.

كما تداولت الجماعة الإرهابية والقنوات التابعة لها أحد الفيديوهات على انها تظاهرات فى منطقة وسط البلد، ولكنها فى حقيقة الامر مشاهد قديمة، لافتتاح أحد المحال التجارية، وقنوات الجماعة الإرهابية نشرت أيضا صورة قديمة، وقالت عليها تظاهرات للمواطنين ولكن فى الحقيقة أنها احتفالات للمنتخب الوطنى فى يوليو الماضى، ونشر أحدى المواقع الصورة فى نفس الوقت.

وشهدت الساعات الماضية أبرز دليل على ذلك، من خلال حالة الهياج التى كانت تخطط له جماعة الإخوان، لإثارة الفتن والبلبلة فى الشارع، إلا أن الجميع كشف زيفهم والتى تنوعت ما بين صور وفيديوهات تم تداولها عبر صفحاتهم وإعلامهم الذى يبث من الخارج، سعت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على تسخين الشارع ونشر صور مزيفة تعود لـ 2013، وبث الأكاذيب من خلال الترويج أنة هناك شباب قتلوا فى الأحداث بالشارع، إلا أن الأكاذيب ردت فى وجه الجماعة بالعكس.