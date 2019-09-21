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فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى من الساعة 5 صباحاً وحتى الثامنة صباحاً للقيام بأعمال الصيانة بمحطة محولات إسنا الرئيسية ومحطة محولات إسنا الجديدة، وذلك حسبما أعلنت إدارة هندسة كهرباء مدينة إسنا.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن المناطق المتأثرة بالفصل للتيار الكهربائ هى: (مدينة اسنا بالكامل - مجلس قروى النمسا ويشمل قرية القرايا وقرية النمسا وقرية المساوية – منطقة السكة الحديد – قرية أصفون – المستشفيات بالمدينة – منطقة المطحن – منطقة الصرف الصحى - منطقة عملية مياه الشيخ مسكين)، موضحاً أن إدارة كهرباء إسنا تتقدم بخالص الإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشداً جميع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.

وكانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، عن تفاصيل دعم مدن وقرى المحافظة فى مجال الكهرباء، وذلك عبر تركيب عدد 1548 عمود جهد منخفض بطول 8 مترات، كما تم تركيب عدد 239 عمود جهد منخفض بطول 10.5 متر،مما أدى إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض وإنارة 45 كممن الطرق المظلمة وتحسين الخدمة للمواطن، مضيفةً أنه تم تركيب 20 محولا بالكشك قدرة 300 ك ف أمبير، و6 محولات بالكشك قدرة 500 ك ف أمبير، مما أدى إلى تحسين الجهد والتيار لعدد من 12 قرية ونجع بنطاق المحافظة وإنارة 25 كم من الطرق المظلمة.

كما تم تركيب 14 ألف متر كابلات جهد منخفض و13.5 ألف متر كابلات جهد متوسط استبدال الهوائى بكابلات أرضية،مما أدى إلى تحسين الشبكة العامة وحماية الكثافة السكانية المتمركزة أسفل الجهد المتوسط بطول 13.5 كم، وتم تغيير 10000 كشاف بكشاف ليد الموفر، مما أدى إلى توفير 54 ميجاوات شهريا من الشبكة العامة بتكلفة 81 ألف جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو الماضى.


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