فتح باب التحويلات للبرامج النوعية لشهادات المعادلة الأجنبية بجامعة المنصورة.. الاثنين

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة عن فتح باب تقديم التحويلات للبرامج النوعية بكليات الجامعة بمكتب التحويلات المركزي لطلاب شهادات المعادلة "الأجنبية" بدءا من بعد غد الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ويشترط في التحويل حصول الطالب على الحد الأدنى المعلن من قبل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، ووفقا لقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وكان قد تم فتح باب تقديم التحويلات للبرامج النوعية بكليات الجامعة لطلاب شهادات المعادلة " العربية " يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يتم الإعلان عن غلق باب التقديم.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة المنصورة قد استعدت للعام الدراسي الجديد 2019/2020 بمجموعة من الإجراءات والاجتماعات والجولات التفقدية للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونائبيه الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط خلال اجتماعه مع عمداء الكليات على ضرورة تفعيل قرار الكتب الإلكترونية على نسخ CD ، ونشر المناهج عبر الموقع الرسمي لجامعة المنصورة، ونشر اللافتات الإرشادية للطلاب وصيانة وتطوير المعامل وقاعات ومدرجات الدراسة.