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عرض 10 قطع يشبته فى أثريتها على خبراء لفحصها بعدما ضُبطت بحوزة شخصين فى الهرم

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:12 م
عرض 10 قطع يشبته فى أثريتها على خبراء لفحصها بعدما ضُبطت بحوزة شخصين فى الهرم قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض القطع المشبته فى أثريتها والمضبوطة بحوزة شخصين فى منطقة حدائق الأهرام، على خبراء وزارة الآثار؛ لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد مدى أثريتها من عدمه، وطلبت تقريرًا وافيًا عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول يعمل سمكرى سيارات تم ضبطه وبحوزته شخص أخر فى منطقة حدائق الأهرام، وبحوزتهم 10 قطع أثرية، وأسلحة نارية عبارة عن طبنجة عيار 9م وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة، ومعاونة الأول فى ترويجها.


قطع اثرية

حدائق الاهرام

الجيزة

سلاح نارى

طبنجة

الهرم

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