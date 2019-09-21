عرض فتاة اتهمت والدها وعميها بالاعتداء عليها جنسيًا على الطب الشرعى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض فتاة اتهمت والدها وعميها بالاعتداء عليها جنسيًا فى كرداسة، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة المجنى عليها، والتى قالت إنها تعيش بصحبة والده وأعمامها بعد انفصال والدها عن والدتها، وأنها خلال تلك الفترة تعرضت لاعتداءات جنسية وهددوها بالإيذاء حال فضح أمرهم.

وأكدت تحريات رجال المباحث الأولية صحة الاتهام المنسوب لوالد الفتاة وشقيقيه، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة التى بدأت التحقيق معهم.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، أفادت فيه تعرضها لاعتداء جنسى من جانب والدها وعميها.

وبإجراء التحريات توصل المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة إلى صحة الاتهام، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.