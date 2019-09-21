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عدم القدرة على الحركة وآلام البطن..تعرف على أبرز أعراض التهاب القولون

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:00 م
عدم القدرة على الحركة وآلام البطن..تعرف على أبرز أعراض التهاب القولون القولون
كتبت فاطمة ياسر

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ألم شديد في البطن يصاحبه انتفاخ بعض الشيء، مع زيادة فرص الشعور بالقيء، إنها الأعراض التي تنذر بوجود التهاب فى القولون، وخلال الأسطر القادمة سنطرح أبرز وأهم الأعراض الخاصة بهذا المرض وفقا لموقع "healthline".
 
ويتعرض الأشخاص المصابون بالتهاب في القولون لعدة أعراض أهمها الإصابة بالإسهال الذي يصاحبه في بعض الأحيان الدم أو صديد، بالإضافة إلى الشعور بتشنجات شديدة في البطن وألم يصعب تحمله في بعض الأحيان.
 
 
كما أن الأشخاص المصابون بالتهاب القولون يتعرضون للشعور بوجع حاد في أعلي البطن، وقد يتسبب هذا الألم عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، بالإضافة إلي الرغبة الملحة في التبرز. 
 
ويتعرض المصابون بالتهاب القولون أيضا لانخفاض وزن الجسم بشكل مفاجئ، نتيجة لكثرة التبرز وعدم القدرة على تناول الطعام، كما يتعرضون بشكل كبير إلي الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
 
ويعد ارتفاع نسبة حرارة الجسم من أبرز الأعراض التي يعانى منها المصابون بالتهاب القولون.
 
ويعد تناول الأطعمة الغير صحية ومرتفعة السعرات الحرارية من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، فعند تناول الأطعمة الغنية بالدهون المسبكات والغير صحية يزداد فرص الشعور بالأعراض السابق ذكرها، كما أن التعرض الدائم للضغوط النفسية يزيد من فرص الإصابة.
 
ولذا يجب علي الشخص المصاب ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر والألياف، بالإضافة إلي تناول الأدوية التي تعمل علي تهدئة البطن.

القولون

علاج القولون

التهاب القولون

علاج التهاب القولون

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