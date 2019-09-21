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عبد المهدى: العراق يسعى لبناء علاقات عميقة وممتدة مع الصين

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:10 م
عبد المهدى: العراق يسعى لبناء علاقات عميقة وممتدة مع الصين رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن بلاده ترغب فى أن تكون جزءا من نهوض آسيا بحكم الانتماء لها.

وأضاف رئيس الوزراء العراقى - خلال زيارته لمدينة شنغهاى الصينية - إن الصين فى مقدمة الدول التى تقود نهضة الشرق، والعراق يسعى للتعاون والشراكة معها وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة.

ونقلت قناة السومرية نيوز الليلة عن عبد المهدى، قوله إن الحكومة العراقية تريد أن تنقل العلاقات إلى حالة التنفيذ وإنجازات واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه التحتية لتكون مرتكزا لمشاريع البناء.

واختتم عبد المهدى زيارته إلى شنغهاى بزيارة ميناء يانج شان واللقاء بالمسؤولين فى الميناء، الذى يسهم فى التبادل التجارى العراقى الصينى، وسيبدأ، غدا الأحد، زيارته إلى العاصمة بكين.


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