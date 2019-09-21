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طقس الخليج .. طقس معتدل على جميع الأنحاء والسعودية 41 درجة مئوية

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. طقس معتدل على جميع الأنحاء والسعودية 41 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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طقس الخليج اليوم السبت،  السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة

 

السعودية  41 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة. تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

الامارات  42 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر و يصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والغربية مع وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

 

و حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا .

 

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج.. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 06:04 و الجزر الأول عند الساعة 09:55 و الثاني عند الساعة 02:00.. و بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 02: 13 و الثاني عند الساعة 21:03 و الجزر الأول عند الساعة 43: 07 والثاني عند الساعة 20:19.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 30 80 25 دبي 41 31 75 20 الشارقة 42 26 85 20 عجمان 41 31 85 35 أم القيوين 42 25 80 30 رأس الخيمة 42 26 80 25 الفجيرة 35 28 75 50 العين 41 30 55 15 ليوا 43 27 85 15 الرويس 41 28 85 25 السلع 40 29 90 30 دلما 39 31 90 40 طنب الكبرى 36 29 85 50 طنب الصغرى 36 29 85 50 أبو موسى 36 29 85 50 .

 

 الكويت   41 °مئوية

الطقس نهارًا حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة  ، ليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

 


درجات الحرارة

السعودية

الكويت

الامارات

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