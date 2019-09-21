ضبط 6 متهمين بحوزتهم إستروكس وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "فتحى.م.ع" 50 عام بدون عمل مقيم أبوصوير المحطة دائرة مركز أبوصوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عمر.ف.ال" 24 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ح" 39 عام بدون عمل مقيم عزبة الصفيح دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، المتهم "إسلام.ا.ن" 22 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام وسلاح أبيض "سنجه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسام الدين.ر.ع" 34 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته 60 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.س.م" 36 عام بدون عمل مقيم أبوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.