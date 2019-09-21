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ضبط 3505 هاربا من أحكام وتحصيل 110926 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:58 م
ضبط 3505 هاربا من أحكام وتحصيل 110926 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية.
 
تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.سفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3505 متهما، منهم 1120 حكما جزئيا، و 149 حكما مستأنفا، و 2214 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات، ضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جنايةكما تم تحصيل 110آلاف و 926 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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