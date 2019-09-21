ضبط 15 مهاجرا غير شرعى داخل شاحنة فى بلجيكا

كتب أحمد علوى

ضبطت السلطات البلجيكية على 15 مهاجرا غير شرعى فى إقليم فلاندرز البلجيكى، فى شاحنة تابعة لشركة "Sitra" ومحملة بشحنة سكر.

ووفقا لما جاء فى صحيفة هيت لاتست نيوز الفلمنكية، فقد كان من بين هؤلاء المهاجرين طفلا يتراوح عمره بين 10 و12 عامًا فى حين باقى المهاجرين كانوا بالغين، حسبما أشارت النتائج الأولية للتحقيقات.

وتم استدعاء رجال الإطفاء لأنه كان يخشى أن يكون شخصا ما قد حوصر داخل الشاحنة.

ووفقا لرجال الإطفاء تم نقل جميع الأشخاص إلى مركز الشرطة فى حين رفضت شركة النقل التعليق على الموضوع.