ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى الخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالمنوفية لنصبه على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "تحت التأسيس - كائنة بذات الدائرة" دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثر على (3 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى)، وكذا "هاتف محمول" وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، والعديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.