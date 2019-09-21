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صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:30 ص
صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
بورسعيد - السيد فلاح

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أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات وزارة الاتصالات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم من الوزراء والمحافظين، خلال زيارة بورسعيد، أمس، بوابة التحول الرقمى للمحافظة.

ويقدم "اليوم السابع" 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد:

- بذلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودًا كبيرة تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة.

- الانتهاء من تنفيذ 230 كابينة "MSAN " ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.

- الانتهاء من 648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات "الصحة، والتموين، والتوثيق، والمرور، والنيابات العامة، وأقسام ونقاط الشرطة، والمحاكم، والشهر العقارى، والطب الشرعى، والمراكز اللوجيستية، مراكز خدمة المستثمرين، والنيابات الادارية، والمراكز التكنولوجية".

- الانتهاء من 11 مقرًا وربطها وتطويرها وهى مقر للتموين، ومقران للنيابة العامة، ومقران لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين.

- الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة، وأنه جار ربطها بمنظومة التحول الرقمى.

- بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية www.digital.gov.eg التى تم إطلاقها يتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة "2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق "النيابة العامة"، 2 محكمة".

- من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات فى المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.

 


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