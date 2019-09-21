صور.. وكيل تعليم الجيزة يتابع بدء الدراسة ويوجه بتفعيل بنك المعرفة

تفقد الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، انطلاق الدراسة بالمدرسة المصرية الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وشارك الفولى، فى طابور الصباح يرافقه ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث حرص وكيل الوزارة على حضور تحية العلم والسلام الجمهورى.

وأكد وكيل المديرية على أنه تم التشديد على تفعيل بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على منصة التعلم على بنك المعرفة، موضحا أن الدراسة مستقرة ومنتظمة فى المدرسة.

وانطلق العام الدراسى صباح اليوم فى باقى المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، بعد دخول تلاميذ الصفوف الدراسية الأولى «رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى» المدارس الأربعاء 11 سبتمبر الجارى، وانتظم الطلاب فى مدارس 12 محافظة، على رأسها الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة، إضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى أول يوم للعام الدراسى الجديد 2019،2020.

وقالت مصادر مسؤولة، بالوزارة، إنه تم التنبيه على تخصيص الحصة الأولى فى بداية العام الدراسى، للحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن ولجميع أبناء الشعب، وبذل الجهد فى سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ودور الجيش المصرى وتوعية الطلاب وتنمية ورفع الانتماء والولاء لمصر وحب الوطن والحديث عن المشروعات القومية للدولة المصرية لرفع ثقافة الوعى لدى النشء منذ الصغر وترسيخ الولاء الكامل للوطن والدولة المصرية.