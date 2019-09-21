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صور.. منطقة الأقصر الأزهرية: سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائى الإجتماعى بالإدارات الـ5

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:51 م
صور.. منطقة الأقصر الأزهرية: سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائى الإجتماعى بالإدارات الـ5 شرح مهما الإخصائى الاجتماعى بإدارات الأقصر التعليمية الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

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عقدت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، على مدار الأيام الماضية، إجتماعات مكثفة مع جميع الموجهين والأخصائيين بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمس، وذلك لشرح النشرات الخاصة بمهام الأخصائى الاجتماعى ودور الموجه فى المتابعة والواردة من القطاع، تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ومتابعة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية.

وشهدت الإجتماعات شرح مستفيض من عبد الجواد أحمد محمد موجه أول المنطقة للتربية الاجتماعية، لكافة النشرات الخاصة بالأنشطة ومجالس الآباء وإتحاد الطلاب، وصندوق الخدمات التعاونية ومكاتب الخدمة المدرسية، ودور ومهام الأخصائى الإجتماعى ودور الموجه فى المتابعة، وتم التنبيه خلال الإجتماعات على ضرورة تفعيل دور الأنشطة "الثقافية والرياضية والعلمية والفنية".

كما تمت خلال تلك اللقاءات، مناقشة الحد من مشكلة تكرار الغياب والتأخر الدراسي، وضرورة الإهتمام بطابور الصباح والإذاعة، وتواجد الأخصائى بالطابور لمتابعة وملاحظة الطلاب، وتفعيل دوره الإنمائى والوقائى فى حل مشاكل الطلاب وتنمية مواهبهم، ومناقشة المعوقات التى تعترض الأخصائى والعمل على حلها للنهوض بالتربية الإجتماعية.

وتم تكريم عدد من الأخصائيين المثاليين بالإدارت وهم كل من:- (عفاف شوقى محمد من معهد فتيات العشى الإعدادى والثانوي، ومحمد رمضان عبدالرؤف من معهد بنين الحاج صالح الإعدادى والثانوي، وهشام نصر من معهد زرنيخ بنين إعدادي، وعمر عبد الرحيم معهد اصفون إعدادي، وسلوى أحمد حسين معهد فتيات الدير الإعدادى والثانوي، وهاجر عبد الدايم معهد فتيات العمانية الإعدادى والثانوي، ومصطفى فؤاد معهد أرمنت الوابورات الإعدادى والثانوي، وصابرين أحمد حسن معهد فتيات أرمنت الحيط الإعدادى والثانوي، وسميه أحمد معهد فتيات القرنة ع ث ووائل شعبان معهد الأقالتة بنين الإعدادى والثانوي).

 

منطقة الأقصر الأقصر تعقد سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائي الإجتماعى (1)

سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائى الإجتماعى بإدارات الأقصر الازهرية

 
منطقة الأقصر الأقصر تعقد سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائي الإجتماعى (2)

جانب من الاجتماع فى ادارات منطقة الأقصر الأزهرية

منطقة الأقصر الأقصر تعقد سلسلة إجتماعات لشرح مهام الأخصائي الإجتماعى (3)

 

الأخصائيون فى حضور الاجتماعات لشرح مهام عملهم مع بدء العام الجديد

 

 

 


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شرح مهام الاخصائى الاجتماعي

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