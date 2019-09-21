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صور.. مستشفى أرمنت تعلن إجراء 80 عملية جراحية فى 3 أيام للقضاء على قوائم الإنتظار

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:22 ص
صور.. مستشفى أرمنت تعلن إجراء 80 عملية جراحية فى 3 أيام للقضاء على قوائم الإنتظار الفريق الطبى أثناء العملية الجراحية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل بكل جدية فى فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار والعمل لصالح المرضى، وذلك بناءاً على تعليمات وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالنهوض بالمنظومة الصحية.

وأضاف مدير مستشفى أرمنت التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – فى بيان صحفى – أنه تم الكشف ومناظرة جميع الحالات والإنتهاء منها على مدار 3 أيام من العمل المتواصل بقسم عمليات مستشفى أرمنت التخصصى، حيث تم إجراء ما يقرب من 80 عملية جراحية متنوعة، وذلك تحت إشراف عدد من أساتذة الطب بمصر، حيث ضم الفريق الطبى كل من الأطباء "أحمد سليم عميد كلية طب الازهر السابق واستاذ جراحة الأنف والاذن والحنجرة - محمود صديق عميد طب الازهر الحالى واستاذ جراحة المفاصل وأورام العظام - محمد عبدالشافى استاذ التخدير - منتصر الشرقاوى استشارى العظام - محمد النحاس مدرس جراحة العظام والمناظير طب الازهر - محمد عبد المولى اخصائى جراحة الأنف والاذن والحنجرة - محمد إيهاب أخصائى الأوعية الدموية".

ووجه الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى، الشكر لكافة الأطباء المشاركين فى إجراء العمليات الـ80 على مدار الأيام الماضية، حيث تم توفير كافة المطلوب للأطباء والمرضى لخدمتهم بأفضل الوسائل، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير المستشفى الأول، والدكتور محمد أشرف مدير العمليات بالمستشفي، والدكتور محمد عبدالله سينيور العظام، والدكتور عمرو الشاذلى طبيب مساعد أنف وأذن، موضحاً أن فريق التمريض نجح فى معاونة الأطباء بكل قوة خلال إجراء تلك العمليات، مؤكداً على إستمرار تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى وتسهيل الإجراءات اللازمة، لتقديم خدمة طبية جيده تليق بأهالى محافظة الأقصر ومدينة أرمنت والقرى المجاورة.

 

مستشفي أرمنت تعلن إجراء 80 عملية جراحية في 3 أيام (1)

الفريق الطبى أثناء إجراء العملية

مستشفي أرمنت تعلن إجراء 80 عملية جراحية في 3 أيام (2)

قيادات مستشفى أرمنت يعدون بالقضاء على قوائم الإنتظار

مستشفي أرمنت تعلن إجراء 80 عملية جراحية في 3 أيام (3)

جانب من فحص المرضى قبل إجراء العمليات لهم بمدينة أرمنت

 

 

 

 


الاقصر

مستشفى ارمنت التخصصي

القضاء على قوائم الانتظار

وزارة الصحة

مدينة ارمنت

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