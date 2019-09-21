صور.. عميد حقوق المنصورة يلتقى الطلاب الجدد ويتحدث عن الطرق المثلى للمحاضرات

الدقهلية - سارة الباز

التقى الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق بالمنصورة، مساء اليوم السبت، العديد من الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بداية العام الجامعى الجديد 2019-2020. وتحدث مع طلاب الفرقة الأولى من شعبة اللغة الأجنبية، والشعبة العامة بنظاميها انتظام، وانتساب موجه، عن طبيعة الدراسة بالكلية، والطريقة المثلى لتلقى محاضرات مواد القانون واستذكارها.

وقدم شرحا مفصلا عن تاريخ نشأة كلية الحقوق بجامعة المنصورة، موضحا طبيعة الدور الذى تقوم به الكلية من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية؛ وخطوات التطوير التى قامت بها من خلال إدخال التقنيات الحديثة فى مجال الدراسة، وكذلك الامتحانات عن طريق إدخال نظام التعليم الإلكترونى .

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق بالمنصورة، الطلاب للاشتراك فى كافة الأنشطة الطلابية والندوات العلمية، التى تنظمها الكلية بجميع أنواعها سواء كانت رحلات علمية أو ندوات ثقافية، بهدف صقل وتنمية الملكة القانونية للطلاب، وإثراء شخصياتهم وثقافاتهم .وحث الطلاب على عدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها، وليس لها هدف سوى النيل من الوطن، وفتح باب المناقشة للطلاب فى نهاية اللقاء للاستماع إلى آرائهم والرد على جميع استفساراتهم.

الدكتور شريف خاطر يحث الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية



جانب من لقاء عميد حقوق المنصورة مع الطلاب