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صور.. طلاب الأقصر ينتظمون فى مدارسهم.. ووكيل التعليم يكلف الإدارات بتسليم الكتب

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:26 ص
صور.. طلاب الأقصر ينتظمون فى مدارسهم.. ووكيل التعليم يكلف الإدارات بتسليم الكتب انتظام الطلاب بالفصول فى أول يوم دراسى بمدارس الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت مدارس محافظة الأقصر، اليوم السبت، طلاب المراحلة التعليمية المختلفة، وذلك مع إنطلاق العام الدراسى لكافة المراحلة التعليمية من الإبتدائى والإعدادى الثانى بجانب رياض الأطفال التى إنطلقت خلال الأيام الماضية، حيث رافق أولياء الأمور أبناؤهم إلى المدارس التى إستقبلتهم بكل حفاوة وترحيب.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه كلف كافة قيادات الإدارات التعليمية بالمدن جولات مكثفة على كافة المدارس، وذلك للمرور والمتابعة على كافة المدارس التى إنطلقت فيها الدراسة، للتأكد من أمن وسلامة الكهرباء ومياه الشرب وطفايات الحريق ونظافه دورات المياه، وكافة التجهيزات ورفع الاشغالات من أمام المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

 

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قبل بدء العام الدراسى تم الانتهاء تماماً من الصيانة بالكافة وتوفير كافة الاحتياجات المدرسية، حيث تمت إعادة حصر وتوزيع المقاعد المدرسية وتسليم كافة مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى المدارس كافة احتياجات كل مدرسة من مخازن المديرية، ووتم التأكيد على تسليم الطلاب الكتب دون فرض عليهم دفع المصروفات.

 

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، الدراسة فى جميع الصفوف الدراسية، بـ12 محافظة، من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، حيث انتظم العام الدراسى الجديد فى جميع الصفوف الدراسية، بعد إن بدأت الأربعاء قبل الماضى 11 سبتمبر فى الصفوف الدراسية الأولى من رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، وشهد أول يوم دراسى فى الصفوف الدراسية الأعلى من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، إقبالا كبيرا من الطلاب، واستقرار الدراسة بمدرسة كلية رمسيس للبنات. وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدراسة فى 12 محافظة اليوم السبت، للتأكد من استقرار الدراسة وانتظامها فى المدارس المستهدفة فى محافظات البحيرة وسوهاج وأسيوط، وعدة محافظات أخرى.

 

 

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (1)

طلاب الأقصر ينتظمون فى مدارسهم مع البداية الفعلية للعام الدراسى الجديد

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (2)

وكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات وتسليم الكتب دون النظر للمصروفات

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (3)

جانب من توافد الطلاب على مدارسهم باليوم الاول للعام الجديد

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (4)

سعادة الطلاب ببدء الدراسة فى كافة الصفوف

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (5)

التلاميذ برفقة أولياء أمورهم أمام المدارس

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (6)

أولياء الامور يرافقون ابناؤهم للمدارس

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (7)

 

توجه الطلاب والتلاميذ لفصولهم بالاقصر

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (8)

التلاميذ يتوجهون لفصولهم مع بدء العام الدراسي

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (9)

 

سعادة الطلاب ببدء الدراسى فى المراحل التعليمية المختلفة

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (11)

 

الكتب قبل تسليمها للطلاب بالمدارس

 

طلاب الأقصر ينتظمون في مدارسهم ووكيل التعليم يكلف الإدارات بجولات (12)
الطلاب يتوافدون على فصولهم بمدارس الاقصر

 

 


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