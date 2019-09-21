صور.. شوارع وميادين محافظة جدة تكتسى باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطنى

كتب وكالات

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة جدة اللون الأخضر ابتهاجاً باحتفال اليوم الوطنى للمملكة الـ 89 ، واستقطبت العروض الضوئية التى تتناغم مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية زوار محافظة جدة الذين يتواجدون منذ ساعات مبكرة خاصة فى هذه الأيام وخلال إجازة هذه المناسبة السعيدة على الواجهة البحرية والمرافق العامة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفى مختلف مرافق محافظة جدة راصدة فرحة المواطنين والمقيمين ، الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التى تتجدد على الوطن ، لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التى سطرها قائد هذه المسيرة .

كما عمدت الأسر والعوائل، إلى أن يرتدى أبنائهم وبناتهم ، ملابس خضراء تعلوها صور للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ، فى صورة تتوحد معها المشاعرش، ويتجسد خلالها روح الانتماء للقيادة الرشيدة .



الحدائق تتزين لاستقبال اليوم الوطنى



ألون الأخضر يضيئ جدة



صورة ولى العهد تزين أحد مبانى جدة



طفلة ترتدى اللون الأخضر احتفالا باليوم الوطنى



علم السعودية يرفرف