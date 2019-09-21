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صور.. رئيس جامعة القاهرة يؤكد انتظام التسكين بالمدن الجامعية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:30 م
صور.. رئيس جامعة القاهرة يؤكد انتظام التسكين بالمدن الجامعية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم وفقًا لجداول التسكين المعلنة منذ أكثر من ٣ أسابيع، مضيفًا أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المدرجين على جدول التسكين اليومي، وشدد أنه لا صحة لأي شائعات بهذا الشأن.
 
وكان الخشت، قد افتتح صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.
 
وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا إن علينا أن نصنع تاريخنا ونعي دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.
 
جداول التسكين بمدن الطلبة (2)
جداول التسكين بمدن الطلبة 
جداول التسكين بمدن الطلبة (3)
جداول التسكين بمدن الطلبة

جداول التسكين بمدن الطلبة (4)
جداول التسكين بمدن الطلبة

جداول التسكين بمدن الطلبة (1)
جداول التسكين بمدن الطلبة 

 


جامعة القاهرة

بدء العام الدراسى

انطلاق العام الدراسى بالجامعات

المدن الجامعية

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