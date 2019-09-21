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صور.. رئيس جامعة الأزهر يوزع "مجات" على الطالبات فى أول أيام الدراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:17 م
صور.. رئيس جامعة الأزهر يوزع "مجات" على الطالبات فى أول أيام الدراسة رئيس جامعة الأزهر يوزع "مجات" على الطالبات
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فرع البنات، اليوم السبت، فى أول أيام الدراسة، حيث قام بتوزيع الهدايا على الطالبات عبارة "مجات" مدون عليها عبارة "جامعة الأزهر"، كما قان بتوزيع الأقلام والنوت على الطالبات مهنئهم ببداية الدراسة. 
 
كما تفقد كليات قطاع الدراسة ومدينة نصر مستقبلا الطلاب بالهدايا احتفالا بالعام الدراسى الجديد، وفور علمه بمشكلة طلاب الفرقة الثانية من الحاصلين على جيد جدا ولم يسكنوا بالمدينة وعد بدراسة  المشكلة، للعمل على حلها فى أسرع وقت. 
 
واستقبلت شئون الطلاب بالكليات الطلبة المستجدين وقامت بإنهاء أوراق ترشيحاتهم للكلية، وأكدت الجامعة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية، وأن الجامعة قررت إعفاء طلاب شمال سيناء وأسر الشهداء والطلاب غير القادرين من دفع المصروفات. 
 
وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر عن موعد بداية الدراسة بالعام الجديد 2019-2020 ليكون اليوم السبت 21 من شهر سبتمبر، وأوضحت الجامعة أن امتحان الفصل الدراسى الأول سيكون فى الرابع من شهر يناير المقبل، أما إجازة نصف العام ستبدأ فى الخامس والعشرين من نفس الشهر.
 
ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (2)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (3)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (4)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (5)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (6)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

ئيس جامعة الازهر يوزع مجات على الطالبات (1)
ئيس جامعة الأزهر يوزع مجات على الطالبات 

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

بداية الدراسة

الدراسة

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