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صور.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام على الطلاب فى أول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:44 ص
صور.. رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام على الطلاب فى أول يوم دراسة رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام على الطلاب
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة إمكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة وهو بدء التسكين مع اول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين منذ أول أمس.

وكشف عن استعدادات الجامعة بحزمة من الأنشطة وبرامج متعددة ونوعية تهدف إلى جذب الطلاب لممارسة الأنشطة والتى من أهدافها اكتشاف المهارات وصقلها وتدارس الخبرات بين الطلاب والتواصل المعرفى والثقافى والعمل الجماعى والتعاونى، وذلك لمساعدتهم على تنمية قدرات تحصيل العلم لدى الطلاب، حيث تسعى الجامعة للمشاركة فى جميع المسابقات، لافتا إلى قيام الجامعة بتنظيم "أتوبيس الأنشطة" وهو أتوبيس سيجوب الجامعة من أجل التعريف بجميع الأنشطة وحث الطلاب على المشاركة.

رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (2)
رئيس جامعة الازهر يوزع الأقلام على الطلاب

رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (3)
رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام 

رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (4)
الدكتور محمد المحرصاوى يوزع الأقلام على الطلاب 

رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (5)
رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب 
 
رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (6)
رئيس جامعة الأزهر يوزع الأقلام على الطلاب

رئيس جامعة الازهر يوزع الاقلام على الطلاب (1)
أول يوم دراسة فى جامعة الأزهر

 


جامعة الازهر

بدء العام الدارسى

الازهر الشريف

بداية الدراسة

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