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صور.. حريق هائل فى مزارع نخيل بالوادى الجديد والدفاع المدنى يكافح النيران

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:35 م
صور.. حريق هائل فى مزارع نخيل بالوادى الجديد والدفاع المدنى يكافح النيران حريق هائل فى مزارع نخيل بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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نشب حريق هائل فى مناطق زراعات نخيل بمنطقة بئر 4 فى قرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بعدد كبير من وحدات الإطفاء لمكافحة النيران وبمساعدة أهالى القرية وجارى حصر الخسائر.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريف كبير فى مناطق زراعات نخيل بمنطقة بئر 4 بالقصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة، وتم الدفع بوحدات الإطفاء إلى مواقع الحريق وجرى الدفع بوحدات أخرى من مركز الخارجة للمشاركة فى أعمال الإطفاء فى ظل زيادة سرعة الرياح التى تعيق أعمال الإطفاء.

جدير بالذكر أن مزارعى محافظة الوادى الجديد يقومون حاليا باستكمال موسم حصاد البلح على مستوى مراكز وقرى المحافظة وما يتبعها من أعمال تنظيف للمخلفات، حيث شددت الأجهزة التنفيذية على ضرورة عدم إلقاء المخلفات فى محيط المزارع او إشعال النيران فيها، تحسبا لنشوب الحرائق وتحرير محاضر ضد المخالفين لتلك التعليمات.

حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(1)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(2)
 

 

حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(3)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(4)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(5)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(6)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(7)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(8)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(9)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(10)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(11)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(12)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(13)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(14)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(15)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(16)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(17)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(18)
 
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(20)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(21)
 

 

حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(22)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(23)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(24)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(25)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(1)
 
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(2)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(3)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(4)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(5)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(6)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(7)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(8)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(9)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(10)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(11)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(12)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(13)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(14)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(15)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(16)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(17)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(18)
 
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(20)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(21)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(22)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(23)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(24)
 
حريق-هائل-في-مزارع-نخيل-بقرية-القصر-بالوادي-الجديد-(25)
 

 

 


الوادى الجديد

حريق مزرعة نخيل بالداخلة

الدفاع المدني بالوادى الجديد

قرية القصر بالداخلة

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