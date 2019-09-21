صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب أدوية داخل طرد إلى نيجيريا

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام فرج مدير عام الصادرات الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية داخل طرد على الرحلة المصرية المتجهة إلى نيجيريا.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إجراء معاينة الشهادة رقم 17254 باسم الأنور للتصدير، بعدد تسعة طرود متجهة إلى نيجيريا على رحلة مصر للطيران، تم الاشتباه في إحدى الطرود وبها ثلاجة ميني بار، عثر بداخلها على مجموعة من الأدوية يراد تهريبها للخارج .

تم تشكيل لجنة، تحت إشراف سعيد مصطفى مدير الحركة، للمشاركة في عملية جرد الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة.