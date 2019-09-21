سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب أدوية داخل طرد إلى نيجيريا

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:27 م
صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب أدوية داخل طرد إلى نيجيريا جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام فرج مدير عام الصادرات الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية داخل طرد على الرحلة المصرية المتجهة إلى نيجيريا.
 
قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إجراء معاينة الشهادة رقم 17254 باسم الأنور للتصدير، بعدد تسعة طرود متجهة إلى نيجيريا على رحلة مصر للطيران، تم الاشتباه في إحدى الطرود وبها ثلاجة ميني بار، عثر بداخلها على مجموعة من الأدوية يراد تهريبها للخارج .
 
تم تشكيل لجنة، تحت إشراف سعيد مصطفى مدير الحركة، للمشاركة في عملية جرد الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
920192116355645-IMG_0075
 

920192116355645-IMG_0077
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة