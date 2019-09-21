صور.. بدء الدراسة فى 12 محافظة بجميع الصفوف.. وحضور كبير للطلاب

كتب محمود طه حسين

انطلقت صباح اليوم السبت، الدراسة فى جميع الصفوف الدراسية، بـ12 محافظة، من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، حيث انتظم العام الدراسى الجديد فى جميع الصفوف الدراسية، بعد أن بدأت الأربعاء قبل الماضى 11 سبتمبر فى الصفوف الدراسية الأولى من رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.

وشهد أول يوم دراسى فى الصفوف الدراسية الأعلى من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، إقبالا كبيرا من الطلاب، واستقرار الدراسة بمدرسة كلية رمسيس للبنات.

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الدراسة فى 12 محافظة اليوم السبت، للتأكد من استقرار الدراسة وانتظامها فى المدارس المستهدفة فى محافظات البحيرة وسوهاج وأسيوط، وعدة محافظات أخرى.



بداية العام الدراسى الجديد بداية العام الدراسى الجديد



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